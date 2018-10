Le nouveau sélectionneur du Gabon, Daniel Cousin, a dévoilé ce lundi sa liste de 23 Panthères retenues pour la double confrontation face au Soudan du Sud dans les éliminatoires de la Can 2019. Malgré les doutes sur sa participation, Pierre-Emerick Aubameyang a bien été convoqué.

Fraîchement nommé sélectionneur du Gabon, Daniel Cousin a dévoilé ce lundi sa première liste pour la double confrontation face au Soudan du Sud les 12 et 16 octobre prochains dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019. Pas de grosse surprise à signaler, Pierre-Emerick Aubameyang est bien là même si Cousin a récemment affirmé qu’il n’est pas sûr que l’attaquant d’Arsenal va honorer sa convocation en raison de ses relations tendues avec la Fédération.

Les cadres comme Didier Ovono, Bruno Ecuele-Manga, Mario Lemina ou encore Denis Bouanga, forfait le mois dernier, sont également présents, tout comme Franck Engonga, qui fait son grand retour après des mois d’absence, ainsi que le latéral gauche de la réserve de Lorient, Wilfried Ebane Abessolo, nouveauté de cette liste. A l’inverse, Didier Ibrahim Ndong, à court de forme et qui vient de résilier avec Sunderland, Guélor Kanga, réserviste, et Yrondu Musavu-King manquent à l’appel.

En difficulté, les Panthères sont 3es du groupe C des éliminatoires derrière le Mali et le Burundi avec un petit point au compteur après 2 journées.

Daniel Cousin dévoile son staff avec Rudy Riou

En marge de la publication de sa première liste en tant que sélectionneur du Gabon, Daniel Cousin a dévoilé la composition de son staff ce lundi. Dans celui-ci on retrouve notamment comme adjoint Bruno Mba­nangoye Zita, avec qui il a défendu les couleurs des Panthères en tant que joueur, ainsi que l’ancien gardien Rudy Riou, passé par le Rc Lens comme lui.

