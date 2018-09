A la suite du limogeage de l’Espagnol José Antonio Camacho, les anciens internationaux gabonais, Pierre Aubame et Daniel Cousin, ont été nommés dans l’urgence à la tête des Panthères à la dérive dans les éliminatoires de la Can 2019.

Une semaine après l’annonce du limogeage de José Antonio Camacho par le ministère des Sports, la Fédération gabonaise (Fegafoot) a enfin confirmé le départ de l’Espagnol mercredi dans la soirée. Dans le même communiqué, l’instance a annoncé qu’à l’issue de «consultations» effectuées par l’instance et le ministère, un duo composé des anciens internationaux Daniel Cousin et Pierre Aubame va lui succéder.

Le père de Pierre-Emerick Aubameyang, star de la sélection, et l’ancien buteur des Panthères, jusqu’à présent Manager général, ont été nommés en raison de leur connaissance de la sélection. «Devant l’urgence et le contexte, il a été décidé de constituer, autour des Panthères du Gabon, un collège d’entraîneurs ayant une très bonne connaissance du football gabonais et de son environnement», a justifié la Fegafoot en précisant que le duo sera secondé par un autre ancien international François Amégasse, nommé Manager général.

«Ces trois anciens capitaines de l’Equipe nationale de football ont le mérite d’avoir, pour eux, la légitimité du terrain et l’expérience des compétitions de haut niveau pour transmettre leur vécu et leur savoir-faire à l’équipe», souligne l’instance en rappelant que «le staff ainsi constitué a pour mission principale de qualifier les Panthères pour la prochaine Can». Après un départ chaotique dans les éliminatoires (1 point après 2 journées), le duo devra sortir le bleu de chauffe dès le mois prochain avec la double confrontation déjà déterminante face au Soudan du Sud au programme. Après avoir tenté, en vain, de recourir à des sélectionneurs européens payés à prix d’or (Jorge Costa, Camacho,…), le Gabon mise cette fois sur l’expérience des locaux pour éviter une nouvelle déconvenue après le fiasco de la Can 2017 à domicile.

