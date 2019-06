Gabriel Bartolini, l’ancien directeur de Vibe radio limogé pour malversation, “a été lavé de tout soupçon par la justice Sénégalaise“. Du moins, c’est ce qu’on lit dans un communiqué signé par lui même et diffusé par une structure de communication.

“Le Tribunal de Dakar a rendu son verdict vendredi 17 mai 2019 : J’ai été relaxé purement et simplement de l’ensemble des chefs d’inculpation, à savoir : trafic de migrants, association de malfaiteurs, complicité de faux et usage de faux. Aucune des accusations portées contre moi n’a été retenue” a informé Gabriel Bartolini. Seulement, après recoupement, il ressort que sur le détournement des 20% du chiffre d’affaires de Vibe radio révélé par un audit, Gabriel Bartolini a restitué le montant pompé dans les caisses de la structure. C’est donc un arrangement à l’amiable et non une relaxe. Et sur le trafic de visa, le tribunal de Dakar a effectivement relaxé Gabriel Bartolini.