Cheikh Tidiane Gadio retrouve la chaleur familiale et la voix. Après plusieurs mois en résidence surveillée aux Etats-Unis, l’ex-ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur se trouve dans un bon état d’esprit. Il s’est lavé de toutes les accusations et blanchi d’avoir balancé son ex-coprévenu. Le système judiciaire américain est cruel, mais il est en même temps juste. Et M. Gadio est revenu juste à temps pour matérialiser son soutien à Macky Sall après des mois de brouille. Et il votera oui en 2019 pour la réélection de Sall après le non au Référendum.