La Tanière ne déroge pas à ses habitudes quel que soit le contexte. Pour le galop d’hier après-midi, au lendemain de la qualification des Lions en finale de la Can devant la Tunisie (1-0), les titulaires ont été laissés au repos. La bande à Sadio Mané a eu droit à un programme à la carte à l’hôtel. A savoir récupération, relaxation, léger décrassage avec des séances de soins.

Pendant ce temps, les remplaçants étaient d’attaque sur la pelouse annexe du stade du 30 juin du Caire. Ils étaient au total 7 joueurs sous les yeux de la presse. A savoir Sada Thioub, Abdoulaye Diallo, Saliou Ciss, Pape Abou Cissé, Moussa Wagué (entré en cours de jeu), Keïta Baldé et Moussa Konaté.

Mais cette séance a connu une petite frayeur avec la blessure du défenseur Pape Abdou Cissé touché au doigt. A l’image de la blessure du gardien de but, Edouard Mendy, avant le match contre le Kenya, le pensionnaire de l’Olympiakos, en Grèce, pourrait d’ailleurs déclarer forfait à son tour. Pris de panique en voyant le joueur se tordre de douleurs, les staffs technique et médical se sont afférés pendant plusieurs minutes autour de lui. Il a pu cependant terminer la séance avec un doigt trappé. Et selon certaines indiscrétions, «il aurait une fracture du doigt, même si c’est trop tôt pour le dire. Il va passer des examens pour qu’on sache ce qu’il en est réellement».

A noter que le groupe au complet va reprendre les entrainements cet après-midi dans leur camp de base situé au terrain Annexe du 30 juin de la Defense. Avec l’espoir d’une bonne nouvelle pour Pape Abdou Cissé.

Le Sénégal affrontera en Finale ce vendredi 19 juin, l’Algérie qui l’avait battu en match de poule. Une finale que ne devrait pas jouer Kalidou Koulibaly, suspendu pour cumul de cartons. Officiellement la Fédé foot n’a pas (encore) déposé une demande de recours, si on suit les propos de Me Senghor (voir page 6). Mais déjà faut noter que ce mercredi, on aura droit à la «Petite finale» entre le Nigeria et la Tunisie.