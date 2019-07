Au lendemain de leur qualification pour les demi-finales de la Can 2019 face au Bénin, les Lions ont repris les entrainements hier après-midi sur le terrain annexe du stade du 30 juin, leur camp de base. Une séance marquée par le retour des deux blessés, Ismaïla Sarr et Alfred Ndiaye.

Absents contre le Bénin, les deux joueurs ont effectué une timide reprise avant d’être ménagés par le staff technique. Une bonne nouvelle en vue du prochain match des demi-finales de ce dimanche où le sélectionneur aura besoin de tout son monde pour aborder cette avant-dernière rencontre qui mène vers la finale.

En l’absence des titulaires alignés contre le Bénin, seuls les remplaçants se sont entrainés. Les autres ont été laissés au repos et n’ont pas participé à la séance ouverte aux médias.

Avec seulement 7 joueurs disponibles, le staff technique a mis l’accent sur une opposition dans un espace réduit pendant 1h 30 mn. A savoir Pape Abou Cissé, Salif Sané, Moussa Konaté, Moussa Wagué, Saliou Ciss, Sada Thioub et le gardien Abdoulaye Diallo. Le groupe devrait être au complet pour le galop de cet après-midi.

A noter la blessure de Mbaye Niang sorti en cours de jeu contre le Bénin. Aucune info officielle concernant la gravité de la blessure. On devrait y voir plus clair dans les prochaines heures.