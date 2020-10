En Gambie, le 14 octobre prochain est jour de rentrée des classes pour les lycéens et les collégiens. Ainsi en a décidé le gouvernement, qui a rendue publique cette date à travers un communiqué lu à radio-télévision nationale. L’Etat demande aux parents et aux autorités scolaires de travailler à sécuriser enseignants et enfants dans ce contexte de prévalence de la pandémie à coronavirus.

Lycéens et collégiens gambiens vont reprendre le chemin de leurs établissements le 14 octobre prochain, tandis que les élèves du cycle élémentaire et du préscolaire attendront le 28 du même mois pour retrouver l’ambiance joyeuse des jours de rentrée des classes. Le ministère de l’Education gambien a donné l’information avant-hier, mardi, lors de l’édition du soir de la Gambia radio and television services (Grts). Le communiqué exhorte parents et autorités scolaires à travailler à sécuriser enseignants et enfants dans ce contexte de prévalence de la pandémie à coronavirus.

Toutefois, le document n’a pas fait mention des universités et est resté muet par rapport au protocole sanitaire à observer. Le Covid-19 sévit encore et toujours dans ce pays. Certainement des directives seront rendues publiques avant les dates retenues.

A rappeler que, tout comme pour le Sénégal, les écoles avaient fermé dans ce pays vers la fin du mois de mars 2020, suite au nombre de plus en plus élevé de cas positifs au coronavirus, importés pour la plupart du Sénégal.

Les écoles privées de la Gambie n’ont malheureusement reçu d’appui d’aucune sorte du gouvernement, selon Ebrima Sarr, responsable de l’Ecole privée «Center for academic excellence» de la ville de Lamin dans le Kombo centre, à une dizaine de kilomètres de Yundum (aéroport), qui regroupe un cycle préscolaire et un cycle élémentaire. «Malgré cette situation, nous avons continué à payer les salaires et à nous acquitter d’autres charges de fonctionnement de l’établissement.» Pour se rattraper, M. Sarr entend réclamer à l’inscription le 14 octobre, «3 mensualités. Parce que tout est à reprendre».

A rappeler que, tout comme pour le Sénégal, ce sont les classes d’examen qui ont fonctionné durant cet été et qui ont fini avec leurs évaluations les semaines passées. L’année scolaire au pays de Adama Barrow ouvre, d’habitude, au mois de septembre et ferme au mois de juillet.