La Gambie pleure depuis hier son premier Président. Dawda Jawara n’est plus, en effet, depuis hier. Le Président Jawara vivait dans son pays où il était rentré en 2010, après avoir été amnistié par le régime de son tombeur, Yahya Jammeh.

Le premier Président de la Gambie, Dawda Jawara, est décédé ce mardi 27 août à l’âge de 95 ans. Sa famille a confirmé sa mort hier après-midi dans sa résidence de Fajara à 15 km de la capitale, Banjul. Il était le père de l’indépendance de la Gambie.

Dawda Jawara était le plus ancien Président d’un Etat africain au moment sa destitution en juillet 1994. Il venait alors de passer plus de 24 années à la tête de la République de Gambie.

Avant cela, Dawada Jawara, né en 1924, avait effectué ses études en Ecosse. Il revient dans son pays au début des années 1950 comme vétérinaire et fait ses débuts en politique en 1960 au sein du Parti populaire progressiste.

Fondateur de la République de Gambie

Il est Premier ministre depuis trois ans lorsque la Gambie accède à son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni en 1965. Il fonde cinq ans plus tard la République de Gambie et en devient le premier Président.

Il bénéficie de l’aide militaire du Sénégal face à un coup d’Etat organisé en 1981 par Koukoye Samba Sagna et fonde suite à cela l’éphémère confédération de Sénégambie, en 1982, avec le Président sénégalais Abdou Diouf.

Un coup d’Etat militaire mené en 1994 par Yahya Jammeh renverse le régime démocratique de Dawda Jawara. Le Président destitué quitte alors son pays pour le Sénégal. Il est célébré et amnistié lors de son retour en Gambie en 2010.

«Une grande perte pour le pays en particulier et pour l’humanité en général»

Le Président gambien Adama Barrow s’est exprimé sur Twitter. Il estime dans un tweet qu’il s’agit d’une «grande perte pour le pays en particulier et pour l’humanité en général» et a adressé ses condoléances à la famille de Dawda Jawara ainsi qu’au Peuple gambien.

Avec rfi.fr