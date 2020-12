L’ancien président du Rc Lens, Gervais Martel, a de nouveau rendu hommage vendredi au défunt milieu international sénégalais Papa Bouba Diop, dont il a salué la mémoire. «Bouba Diop était un monument sportif et humain. Pape Bouba Diop était un joueur impressionnant et un personnage formidable», a déclaré Gervais Martel, en marge de la signature d’un accord de sponsoring liant Avenir foot club de Dakar et Décathlon, une société française de grande distribution de sport et de loisir. «Je n’ai pas de connaissances qui ont fréquenté Bouba Diop, qui vont te dire du mal de lui», a fait observer M. Martel. Si l’on en croît l’ancien président de Lens, tout président de club aimerait avoir dans son effectif Bouba Diop, une personne gentille et disponible, selon lui.

Gervais Martel est revenu sur les péripéties du recrutement de l’ancien milieu de terrain des Lions à Lens, dans les années 2000. «On m’avait signalé qu’il y avait un bon joueur en Suisse. J’avais beaucoup d’arguments pour le faire signer», a avancé Gervais Martel, président du Rc Lens de 1988 à 2018. Et qui a fait venir dans le club du nord de la France plusieurs footballeurs sénégalais, dont El Hadj Diouf, Pape Bouba Diop, Ferdinand Coly, Jules François Bocandé, entre autres.

Avec Aps