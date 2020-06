La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) du département de Kanel renouvelle son engagement auprès de Macky Sall et le soutient pour ses «efforts» dans la gestion du Covid-19. Ces jeunes de l’Apr saluent «la vision, la clairvoyance et surtout l’esprit de leadership» du chef de l’Etat. Le coordonnateur de la Cojer de Kanel, Houdou Boubou Dia, parle, en effet, de l’enveloppe financière de 1000 milliards de francs Cfa destinée à l’aide alimentaire d’urgence mais également le soutien en faveur du secteur privé sénégalais. C’est aussi le cas, dit-il, de l’appui «constant et conséquent» au secteur médical et aux forces de défense et de sécurité qui a permis de gérer deux points sensibles que sont la prise en charge rapide et fiable des cas contaminés et le suivi en temps réel des cas à risque dont les cas contacts afin de réduire le taux de progression de la pandémie. La section Kanel de la Cojer se réjouit, par ailleurs, que le Président Sall ait été «le porte-étendard de toute l’Afrique qui sollicite l’annulation de cette dette».