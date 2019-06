Le Bureau politique du Grand parti (Gp) réaffirme la nécessité d’une gestion «transparente» et «efficiente» des ressources naturelles au service exclusif des intérêts supérieurs du Peuple sénégalais. A cet égard, il en appelle à la responsabilité du gouvernement de «prendre les dispositions idoines afin de faire bénéficier à notre pays les meilleurs avantages comparatifs d’une utilisation judicieuse des contrats gaziers et pétroliers pour son développement harmonieux et en l’engageant dans la voie de son industrialisation». Dans un communiqué, le Bp de Gp, qui rappelle que la liberté de marche étant un principe garanti par la Constitution, dénonce «avec la dernière énergie, l’interdiction et la répression» de la marche organisée par le mouvement Aar li ñu bokk. Dans ce cadre, Malick Gakou et Cie appellent leurs militants à participer «massivement à toutes les manifestations de nature à garantir à notre pays les gages d’une démocratie moderne avec une vive expression des libertés».

Par ailleurs, le Bp a aussi rappelé l’organisation, à l’occasion de la célébration du quatrième anniversaire du parti, de l’Université d’été du Grand parti, les 16, 17 et 18 août 2019, afin de mener, avec les forces vives de la Nation, une large réflexion sur les grandes orientations économiques, sociales, culturelles et environnementales de notre pays autour de deux thèmes centraux : «Société, déve­lop­pement et progrès social, gestion des ressources natu­relles et croissance inclusive.»

