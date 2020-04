C’est presque l’unanimité autour du président de la République, Macky Sall, dans la lutte contre le coronavirus qui a déjà fait deux morts au Sénégal sur 237 contaminés depuis le 2 mars dont 105 personnes guéries à la date d’hier. Le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) salue ainsi les décisions prises par le chef de l’Etat dans son message du 3 avril pour lutter contre le Covid-19. Macky Sall a annoncé un soutien aux ménages, au système sanitaire, aux entreprises, aux travailleurs pour la sauvegarde des emplois. Si cette plateforme de l’opposition qui a été reçue par le chef de l’Etat approuve ces mesures, elle insiste cependant sur la bonne gestion des ressources annoncées. «Le Frn insiste toutefois sur la transparence dans la gestion des opérations de mise en œuvre et de suivi de ces mesures. Pour ce faire, il rappelle la nécessité de l’implication de toutes les forces vives dans la gestion de la crise actuelle dans l’intérêt exclusif des populations sénégalaises», lit-on dans un communiqué. Le coordonnateur du Frn, Mouhamadou Moctar Sourang, et ses camarades saluent par ailleurs «les compétences sénégalaises et les initiatives populaires de toutes les composantes de la Nation». Et pour endiguer la pandémie, le Front appelle les populations à l’observance stricte des pratiques sanitaires et sécuritaires édictées par les autorités.