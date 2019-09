Le Comité de normalisation de la Fédération ghanéenne de football poursuit son processus pour le renouvellement de l’instance. Après une assise extraordinaire d’adoption des nouveaux statuts, ce sont les élections qui se profilent à l’horizon.

Vendredi, l’appel à candidatures pour les différents postes et notamment celui de président s’est clôturé. On note 7 personnalités qui ont envie de succéder à Kwesi Nyantakyi.

George Afriyie, ancien membre du Comité exécutif sous Nyantakyi, est annoncé comme le grand favori. En face, on aura Nana Yaw Amponsah, Wilfred Osei Kwaku ‘Palmer’, Kurt Edwin Simeone Okraku. Il y aura une femme en lice, l’avocate Amanda Clinton sans oublier Fred Pappoe, ancien vice-président de la Fédé. Et George Ankama Mensah, propriétaire du club de deuxième division Okay Fc. Les élections à la Gfa sont prévues pour le 25 octobre. C’est un Comité de normalisation qui gère les affaires du football au Ghana depuis plus d’un an. Après les sanctions de la Fifa contre son président Kwesi Nyantakyi à la suite d’accusations de corruption.