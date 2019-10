Les organisateurs des Globe Soccer Awards ont dévoilé les nominés aux récompenses de cette année. Trois Africains sont en lice dans diverses catégories. Le Sénégalais Sadio Mané, l’Egyptien Mohamed Salah sont en lice pour le titre de Meilleur joueur de l’année. Il faudra battre Cristiano Ronaldo, lauréat l’an dernier, Virgil Van Dijk, Allison, Lionel Messi et Bernardo Silva. L’Américaine Megan Rapinoe part favorite pour la Joueuse de l’année. Pour l’entraineur de l’année, l’Algérien Djamel Belmadi est en course au même titre que Jurgen Klopp (Liver­pool), Massimiliano Allegri (ex Juventus), Erik Ten Hag (Ajax) et Fernando Santos (Portugal). Les cinq candidats pour le titre de la révélation sont Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haland (Red Bull Salzbourg), Ansu Fati (Fc Barcelone), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) et Joao Félix (Atletico Madrid). Tandis que l’Ajax Amsterdam, Liverpool et l’Olympique Lyonnais féminin concourent pour le titre du meilleur club. Les lauréats seront connus le 29 décembre prochain à Dubaï aux Emirats arabes unis.

Avec Africatopsports