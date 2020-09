L’auteure camerounaise, Djaili Amadou Amal, est la surprise de la première liste du Goncourt de cette année. Son roman, d’inspiration autobiographique, s’intitule Les impatientes. Le roman de Djaili Amadou Amal a déjà remporté le Prix Orange du Livre en Afrique sous le titre Munyal, les larmes de la patience avant d’être réédité en France. Il aborde le sujet sensible des mariages précoces et forcés, et l’enfer de la polygamie. L’ouvrage figure sur une liste de 15 ouvrages qui seront encore resserrés les 6 et 27 octobre prochain avant de connaître le vainqueur le 10 novembre.