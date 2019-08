L’ancien gendarme Gora Diop a été installé, hier, dans ses nouvelles fonctions de correspondant du médiateur de la République à Thiès. L’ancien chef du courrier général du Cabinet de Me Alioune Badara Cissé remplace à ce poste feu Soma Niane. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao, en présence de médiateur de la République, Alioune Badara Cissé. Lequel estime que l’installation d’un correspondant du médiateur à Thiès fait suite à la «recommandation du chef de l’Etat d’aller au-delà de la simple région de Dakar pour appliquer une politique territoriale de l’Adminis­tration».

Pour le patron de la Médiature, la mission de M. Diop, qui consiste à assister les populations, «se résume à nous représenter dans cet espace géographique et administratif en tout temps et en tout circonstance, à s’approprier les droits et privilèges attachés au médiateur de la République, mais également à porter à notre connaissance tous les éléments, que ce soit des incidents factuels auxquels il a eu à prendre connaissance». Cela, «avec la complicité de l’Administration et sous la supervision du gouverneur et du préfet» afin de prendre les mesures nécessaires, après «avoir pris l’attache au préalable du médiateur pour qu’un conflit à naître soit circonscrit dans l’espace régional». Aussi, poursuit-il, le correspondant devra-t-il «animer la plateforme de médiation installée à Thiès avec en son sein des chefs de service». Selon M. Cissé, «il faudra avec les acteurs non-étatiques que le médiateur sache toujours se concerter pour que eux-mêmes puissent résoudre les conflits au niveau local sans toujours avoir à les porter à notre connaissance à Dakar». Il attire l’attention sur l’envergure de la tâche à Thiès qualifiée «de région difficile administrativement, socialement et politiquement». Une tâche que Gora Diop promet de remplir. Il déclare : «Je ne ménagerai aucun effort pour remplir la mission que vous m’avez confiée.» Ainsi, le nouveau correspondant du médiateur à Thiès a pris fonction et siège dans les locaux de la gouvernance de la Capitale du Rail.