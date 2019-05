Large vainqueur de Tahiti (3-0), le Sénégal U20 joue la Colombie ce dimanche avec comme enjeu la première place du groupe A entre deux équipes qui se connaissent.

Les Equipes des moins de 20 ans du Sénégal et de la Colombie, victorieuses contre Tahiti (3-0) et la Pologne (2-0) respectivement, lors de leur premier match dans le cadre du Mondial 2019 de la catégorie, vont en découdre ce dimanche pour la suprématie dans le groupe A et la qualification au second tour de la compétition. Les juniors sénégalais qui ont frappé les esprits après leur large victoire contre Tahiti auront fort à faire contre les jeunes Cafeteros qui ont dominé le pays organisateur, la Pologne.

Remake du Mondial 2015

L’équipe qui sortira vainqueur de cette rencontre de ce dimanche est assurée de se qualifier en huitième de finale de la Coupe du monde (23 mai au 15 juin). Ce match sera aussi une sorte de revanche entre les deux Nations qui se sont quittées sur un nul 1-1 lors du Mondial U20 2015 en Nouvelle-Zélande dans la poule C. L’attaquant Mamadou Thiam avait ouvert le score (23e minute) pour les Lionceaux et Alexis Zapata avait égalisé (43ème Sp) pour l’Equipe colombienne. Dans cette sélection colombienne figurait le défenseur Davidson Sanchez, sociétaire de Tottenham (élite anglaise), qui va jouer la finale de la Ligue des champions contre Liverpool de Sadio Mané le 1er juin à Madrid. Le défenseur central était présent lors de la victoire (1-0) de son équipe contre le Sénégal à Samara (Russie) en phase finale du Mondial 2018.

Dialy Ndiaye : «Tout donner pour aller le plus loin possible»

En tout cas, le portier des U20 se dit confiant pour ce match de qualification. Après le succès sur Tahiti, en zone mixte, le portier des Lionceaux s’est exprimé au micro de footsenegal.com. «On a bien entamé la compétition et on va essayer de continuer sur cette lancée. On doit se concentrer d’avantage et bosser avec beaucoup d’humilité. Nous ne sommes pas encore au sommet. On va tout donner pour aller le plus loin possible», a déclaré le gardien de but de Cayor Foot qui a récemment fait un essai au Stade de Reims (France).

Avec Aps