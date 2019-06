L’Algérie a réussi l’essentiel pour son entrée dans la Can 2019. Opposés au Kenya hier soir dans le deuxième match du groupe C, les Fennecs n’ont pas forcé leur talent. Ils l’ont emporté 2-0, tout comme le Sénégal un peu plus tôt contre la Tanzanie dans le même groupe.

Le premier but algérien a été l’œuvre de Bounedjah. Après une faute sur Youcef Attal dans la surface kenyane, l’attaquant très prolifique des Verts ne tremble pas et envoie le ballon dans les filets adverses.

Peu avant la pause (43ème), Ryad Mahrez fait le break pour les Fennecs sur une frappe contrée par un joueur kenyan avant d’entrer dans les buts. Rien ne sera marqué en deuxième période.

Belle entame pour les Fennecs qui retrouveront le Sénégal jeudi prochain pour le grand choc du Groupe C. Une confrontation qui va aussi se jouer sur le banc car opposant deux amis qui ont grandi ensemble à Paris : le Sénégalais Aliou Cissé et l’Algérien Belmadi.