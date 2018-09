Auréolées de leur exploit dimanche face à la Lettonie, les Lionnes vont vers un autre match encore plus difficile face à la Chine cet après-midi. Un troisième match de poule qui sera décisif, avec comme enjeu la 2e place du Groupe D.

Après une première victoire africaine en phase finale de Coupe du monde de basket, l’Equipe nationale féminine joue cet après-midi (13h Gmt) la Chine, à San Cristobal de La Laguna, Santiago Martin Arena. Pour l’entraineur, Cheikh Sarr, et ses joueuses, il sera question de viser la seconde place du groupe D, sachant que la première place est quasi acquise pour les Américaines. Ces dernières devant faire face à la dernière équipe du Groupe, la Lettonie, qui totalise deux défaites en autant de sorties. Du coup, les Lionnes devront tenter de réaliser le même match que face à la Lettonie où la bande à Astou Traoré a bataillé ferme pour arracher la victoire et inscrire le nom du Sénégal dans l’histoire du basket africain en Coupe du monde.

Un match qui ne sera pas facile pour les filles de Cheikh Sarr qui vont faire face à des Chinoises qui ont réalisé de bonnes choses dans ce tournoi. Après une courte victoire sur la Lettonie (64-61), la Chine a réalisé une meilleure prestation face aux Etats-Unis malgré une défaite de 12 points (100-88).

Oumou Khairy Sarr ménagée

A noter que lors de la séance d’hier à San Cristobal de La Laguna, Santiago Martin Arena, l’ailière des Lionnes, Oumou Khairy Sarr a été laissée au repos. Toutefois, selon certaines sources proches de l’encadrement technique, «rien de grave». «Elle n’a rien ; c’est juste qu’elle était un peu fatiguée. Le staff technique a donc préféré la laisser au repos. Mais elle devrait pouvoir jouer sans problème demain (aujourd’hui)», confie la source. Très présente dans le jeu intérieur, Oumou Khairy Sarr participe également dans le jeu défensif de l’équipe. Un atout de taille pour le coach des Lionnes, Cheikh Sarr. Quant au reste du groupe, elles se sont entrainées normalement pendant près d’une heure et trente minutes et dans une bonne ambiance. Toutes prêtes à relever ce nouveau défi et décrocher la seconde place du Groupe D. Même si les choses semblent compliquées face à une équipe chinoise, très expérimentée et habituée à ce genre de compétition.

Prochain adversaire : Le Japon ou la Belgique sur le chemin des Lionnes

Dans une poule C où l’Espagne occupe la tête du classement avec deux victoires en autant de sorties, les deux places restantes vont se jouer entre le Japon et la Belgique. En cas de victoire sur la Chine, cet après-midi, les Lionnes seront opposées à la Belgique, classée troisième de la poule C. En cas de contre-performance, ce sera le Japon qui a pris le dessus sur la Belgique (77-75), lors de la deuxième journée. Encore que la Belgique affronte le pays hôte, l’Espagne, au moment les Japonaises feront face à Porto Rico, dernier de la poule avec deux défaites en autant de sorties.