Le Maroc, qui a déroulé contre la Centrafrique, s’est détaché en tête du groupe E. En forme avec Chelsea ces dernières semaines, Hakim Ziyech a enchaîné en sélection et l’ailier, auteur d’un doublé, a été impliqué sur tous les buts des Lions de l’Atlas, qui ont cartonné la Centrafrique 4-1 ce vendredi à Casablanca.

L’ancien de l’Ajax a d’abord adressé un caviar entre les lignes à Hakimi qui n’a eu qu’à ajuster le gardien adverse pour ouvrir le score (10e). Et lorsque Mafouta, lancé dans le dos de la défense adverse, a profité de la sortie ratée de Bounou pour égaliser contre le cours du jeu (25e), c’est encore Ziyech qui a pris les choses en main en redonnant l’avantage aux hommes de Vahid Halilihodzic, d’abord sur un penalty obtenu par El Arabi (31e), puis sur un centre-tir excentré côté droit que personne n’a coupé (33e).

Malgré une petite frayeur sur un but refusé aux Fauves au retour des vestiaires en raison d’un hors-jeu, les Marocains ont bien géré le second acte et le binational, Zakaria Aboukhlal, entré en jeu, a fêté sa première cape par un but suite à une action initiée par… Ziyech (64e), grand artisan de ce succès qui permet à son pays de faire un pas de plus vers la qualification en prenant deux points d’avance sur la Mauritanie en tête de la poule.

Tunisie-Tanzanie : 1-0

Courte victoire mais grandes conséquences pour la Tunisie, qui s’est imposée sur la plus petite des marges face à la Tanzanie (1-0) à Radès. Rapidement en tête sur un penalty obtenu et transformé par Msakni (18e), les Aigles de Carthage ne sont pas parvenus ensuite à se mettre à l’abri. Mais les hommes de Mondher Kebaier n’ont pas vraiment tremblé non plus. Ils poursuivent leur sans-faute et s’envolent en tête de leur groupe avec 6 points d’avance sur le trio Guinée Equatoriale-Tanzanie-Libye avant la manche retour mardi à Dar Es Salam.