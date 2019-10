Guédiawaye marche désormais comme un seul homme. C est du moins ce que les deux camps rivaux de l’Apr ont montré.

En effet, Lat Diop et Aliou Sall se sont donnés la paix ce 28 octobre 2019 devant le président de la République. Ces retrouvailles ont eu lieu aujourd’hui lors de la cérémonie de lancement officiel des travaux du Brt. Après son discours, le maire de la ville de Guédiawaye et non moins frère du Président a demandé aux leaders de la majorité de le rejoindre pour enterrer la hache de guerre.

Cette réconciliation n a pas empêché Aliou Sall de remercier Macky Sall d’avoir fait de sa ville le « symbole de l’émergence ». Aliou Sall a en autre salué l’apport du Brt pour l’attraction de Guediawaye.

Macky Sall prenant la parole à pour sa part précisé que le Brt va coûter 300 milliards CFA au contribuable Sénégalais. Le président de la République a aussi expliqué le montage financier du projet. Selon Macky Sall, il s’agit d’un partenariat public privé. A cet effet, 15% de la société qui va exploiter le Brt va revenir au secteur privé. La livraison prévue pour 2020, soit 30 mois de travaux, le Brt va être couplé au Train express régional et à Dakar Dem Dikk. Selon Macky Sall avec un seul ticket numérisé, il sera possible d’emprunter le Ter, Dakar Dem Dikk et le Brt.