Le premier rassemblement de Didier Six à la tête de la Guinée s’annonce plus compliqué que prévu. Déjà, on note les absences de Mady Camara et Naby Keïta (ménagés).

Lourdement pénalisé avec ces forfaits, le Syli National vient d’encaisser deux nouvelles absences pour les deux matchs amicaux contre les Comores (Samedi) et le Chili (15 octobre).

Amadou Diawara, touché au genou avec l’AS Rome et remplacé après 30 minutes dimanche face à Cagliari (1-1), et Ibrahima Sory Sankhon (Saint-Trond, Belgique), blessé à l’épaule. Pour pallier, les milieux de terrain Guy Michel Landel (Giresuns­por) et Ibrahima Camara (Morei­rense/Portugal), qui au passage, effectue sa première sélection, ont été appelés, en plus de Kamso Mara (Slovan Libérec/République Tchèque) et Aguibou Camara (Lille), appelés dernièrement.

À noter que certains joueurs avaient déclaré forfait, c’est le cas d’Ibrahima Traoré (M’Gla­dbach), Sadio Diallo (Gencler­birligi), Mohamed Aly Camara (Young Boys de Berne), Ibrahima Cissé (Fulham) et Ibrahima Sory Conté (Niort).

Tout semble donc réuni pour que l’aventure guinéenne de Six soit ambiguë.

Afriquesports