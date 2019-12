Neuf mois après sa mise en place par le chef de l’Etat, Alpha Condé, le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan) était face à la presse ce mercredi pour dresser son bilan à mi-parcours. Le Cocan a profité de cette occasion pour procéder au lancement de son site web du comité «www.Cocanguinée2025» où sont désormais publiées les informations sur les activités du Cocan. Le siège du comité d’organisation de la Can 2025 sera inauguré le 18 décembre prochain. L’annonce est faite par le ministre Sanoussy Bantama Sow, président du Cocan, au cours de ce point de presse. Cette inauguration, qui coïncide avec l’anniversaire du triplé du célébrissime Hafia77, sera une opportunité de célébrer les «dignes fils» qui ont fait rayonner la Guinée sur la scène sportive. A partir de cette date, le Cocan entre de plain-pied dans les choses sérieuses. «Pour ce qui est des opportunités à saisir grâce à cette organisation à domicile, Bantama a mis l’accent sur les infrastructures immobilières, routières et des emplois dont le pays va bénéficier. A l’en croire, le budget prévisionnel se chiffre à moins de deux milliards de dollars (plus de 1 000 milliards Cfa). Ce budget pourrait changer à tout moment parce qu’il est provisoire, a précisé le ministre Bantama.

Conakry, Kindia, Boké, Labé, Kankan et N’Zérékouré, les 6 sites retenus

Le directeur des opérations du Cocan, Aboubacar Molota Camara, a passé en revue des activités menées par son comité depuis sa mise en place. Il s’agit notamment de la collaboration avec certaines entreprises techniques de la place dont Rareli.com qui a conçu le site web du comité. Selon lui, le budget du comité est en examen à l’Assemblée nationale. Deux émissaires ont été dépêchés auprès de la Caf (Confédération africaine de football) pour mieux cerner l’organisation d’une phase finale de la Can, El Hadj Molota Camara a, par ailleurs, rappelé que Conakry, Kindia, Boké, Labé, Kankan et N’Zéré­kouré sont les 6 sites retenus pour abriter la Can 2025 en Guinée.

Avec guineenews