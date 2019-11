Sans contrat depuis son départ du Kenya à l’issue de la Can 2019, Sébastien Migné a un nouveau point de chute. Le technicien français est été nommé ce jeudi sélectionneur de la Guinée Equa­toriale. Migné va prendre la place de l’Espagnol, Dani Guin­dos, à la tête de l’équipe en octobre.

Ce sera sa 3ème expérience en tant qu’entraineur principal après le Congo et le Kenya. Migné a également connu la Rd Congo et le Togo en adjoint de Claude Le Roy.

Pas de temps à perdre donc car il va devoir se mettre déjà dans la préparation des prochaines sorties du Nzalang en éliminatoires de la Can 2021. La Guinée Equatoriale affrontera la Tanzanie et la Tunisie.

Africatopsports