L’information est donnée par Foot 224. Selon le site sportif guinéen, 5 joueurs de la sélection nationale de la Guinée et pas des moindres, ont été testés positifs au Covid-19. Il s’agit de Naby Keïta, François Kamano, Ibrahima Koné, Ibrahima Camara et Florentin Pogba. Ils ont écourté leur séance d’entraînement et se sont mis en quarantaine. «Toute la délégation guinéenne a été soumise à un test le mercredi et le vendredi, lors de l’entraînement, les résultats sont parvenus. Ces cinq joueurs ont écourté leur séance et se sont mis en quarantaine. Pour en avoir le cœur plus net, un nouveau test a été exigé par la sélection guinéenne. Cette fois, il ne concernait que les cinq joueurs impliqués. Finalement, pour le même résultat. Ce dimanche, il a été confirmé qu’ils sont bel et bien infectés du coronavirus», relate Foot 224. Privée de six joueurs, la Guinée a joué le match amical contre le Cap-Vert avec seulement 14 éléments. Ce qui ne l’a pas empêché de l’emporter 2-1. Pour son second match amical, la Guinée doit jouer contre la Gambie demain, au Portugal.

Le Syli National refuse d’affronter la Gambie

Seulement, dans ce contexte, la rencontre pourrait ne plus tenir. Et pour cause, les joueurs, qui se sont concertés avec le staff technique, ont annoncé leur refus de jouer ce match. En effet, en plus des cas de Covid, les joueurs ne sont pas d’accord avec la suppression des primes de victoire en match amical. Naby Keïta et ses coéquipiers ont également dénoncé les conditions dans lesquelles ils sont hébergés au cours de leur rassemblement au Portugal. Logés 4 par chambre, les joueurs estiment que cette promiscuité n’est pas de nature à garantir leur sécurité sur le plan sanitaire parce que les règles de distanciation sociale ne sont pas respectées. Ce sont ces conditions qui, selon eux, justifieraient les cas positifs au Covid-19 enregistrés dans l’effectif.

Africatopsports