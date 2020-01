Clap de fin dimanche sur la 24ème édition de la Coupe d’Afri­que des nations de handball. C’est l’Egyp­te qui remporte le trophée continental devant la Tunisie 27-23.

Cette finale entre Aigles de Carthage et Pharaons était le remake de l’affiche de l’édition 2018 à Libreville. Et la Tunisie ne récidive pas. Devant son public, le pays hôte est bousculé 15-11 à la pause. Au retour des vestiaires, l’Egypte fait toujours course en tête pour finalement l’emporter 27-23.

Avec ce 7ème sacre africain, l’Egypte succède à la Tunisie (10 titres). Elle décroche également son ticket pour les Jeux Olympiques, Tokyo 2020. La Tunisie tentera d’obtenir son billet via le tournoi de qualification olympique avec la France, la Croatie et le Portugal.

En match pour la 3ème place de cette Can de handball 2020, l’Algérie s’impose 32-27 face à l’Angola. Les Fennecs devront en découdre avec l’Allemagne, la Suède et la Slovénie pour un billet pour Tokyo.

Le Congo remporte, le tournoi des perdants, 25-23, face à la Guinée.