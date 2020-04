L’internationale sénégalaise Doungou Camara portera les couleurs du Fleury Loiret Handball la saison prochaine. Après la signature de son contrat, elle envoie sur sa page Facebook un message fort aux amateurs du handball. C’est dans le contexte du Covid-19 qu’elle rejoint son nouveau club pour une saison.

«En ce contexte difficile, je suis très heureuse de vous annoncer mon retour en Ligue Butagaz Energie dès la saison prochaine. C’est avec fierté et honneur que je porterai les couleurs du Cjf Fleury Loiret handball. Je tiens à remercier la Vga Stella St-Maur Handball de m’avoir permis de me relancer après une grosse blessure. Une saison enrichissante avec des très belles rencontres. Je remercie mes proches, mes amis, ma famille pour le soutien incontesté, ainsi que mes coéquipières. A très bientôt sur les parquets de la Ligue Butagaz Energie. En attendant, prenez soin de vous et rester chez vous !»

Après la Polonaise Paulina Uscinowicz, 20 ans, arrivée au mois de mars, le Fleury Loiret Handball (Ligue Butagaz Energie) tient donc sa deuxième recrue pour la saison 2020-2021. Doungou Camara, 25 ans, après des passages à Issy-les-Moulineaux, Le Havre, et la Vga Saint-Maur, s’apprête à poser ses valises dans un quatrième club de l’Hexagone. Le tout, au sein d’une équipe de division 1, un niveau élite qu’elle connaît bien pour y avoir déjà disputé une centaine de rencontres, entre 2012 et 2018. On rappellera pour la petite histoire que Doungou Camara faisait partie, en 2015, de l’effectif parisien qui avait été battu par les Panthères en finale du championnat de France.

Avec Wiwsport