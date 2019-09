Le Comité d’organisation du Tournoi qualificatif aux Jeux olympiques (Tqo) de Tokyo 2020 de handball a été installé hier par le ministre des Sports, Matar Ba. Ce dernier a demandé aux membres dudit comité de s’employer pour la bonne réussite, au niveau participation et organisation, du tournoi que le Sénégal a l’honneur d’abriter.

Le Sénégal accueille du 26 au 29 septembre prochain le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 de handball, prévu au Dakar Aréna. Pour espérer décrocher le ticket du seul représentant africain à ces Jo, le Sénégal devra prendre le meilleur sur le Cameroun, la Rd Congo et la championne d’Afrique, l’Angola.

En plein dans la préparation de cette compétition, le Comité d’organisation a été installé hier par le ministre des Sports, Matar Ba. En présence des membres dudit comité, composé des cadres du ministère des Sports et de la Fédération, M. Ba a les exhorté à relever le double défi de l’organisation et de la participation. «Organiser un tel tournoi veut dire recevoir d’autres pays, créer les conditions de séjour. Cela veut dire que c’est un défi que vous devez relever», dira le ministre, saluant les efforts consentis par la Fédération pour hisser le handball sénégalais parmi les meilleurs du continent. Soulignant que la Fédération a compris que le «handball est un produit à vendre», le ministre souhaite que les Lionnes décrochent le seul ticket qui donnerait le droit de participer aux prochains Jo de Tokyo 2020.

Transport gratuit et entrée libre pour le public

Un message bien compris par le président de la Fédération, Seydou Diouf, qui reconnaît que «c’est un lourd défi parce que c’est la première fois que notre pays organise une compétition de handball de ce niveau. Il nous appartient d’être à la hauteur de la confiance de l’autorité, le président de la République, qui a accepté que le Sénégal abrite cette compétition-là, du ministre des Sports qui a fait le choix des hommes pour être dans le Comité d’organisation que j’ai l’honneur de diriger». Avant d’ajouter : «Je ne doute pas qu’avec la qualité des hommes et des femmes qui composent ce comité et la collaboration parfaite avec les autorités du ministère nous puissions réussir cette mission.» Pour y arriver, le président Seydou Diouf invite les Sénégalais à venir en masse au Dakar Arena pour pousser les Lionnes à la victoire finale. «Il faut qu’on donne une belle image à la Fédération internationale de handball d’autant que son président va venir pour la première fois en visite officielle au Sénégal», a indiqué le patron du hand sénégalais.

Pour réussir le pari de la mobilisation, un partenariat avec la société de transport Dakar dem dikk, chargée d’acheminer gratuitement les supporters au Dakar Aréna, a été signé avec la Fédé. Cerise sur le gâteau, l’entrée sera libre et gratuite, mais est «juste assujettie à une organisation qui va requérir la mise à disposition de cartes en fonction des tribunes où l’on voudrait se retrouver», selon le président du Comité d’organisation.