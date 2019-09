Le tournoi de qualification des Jeux Olympiques de 2020 de handball débute cet après-midi à Dakar Arena. Hôtes de la compétition et très attendues par le public sénégalais, les Lionnes seront opposées au Cameroun à partir de 18 heures.

L’Equipe nationale féminine dispute ce soir son premier match dans le cadre du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce sera contre le Cameroun au Dakar Arena. Hôtes de la compétition, les Lionnes vont livrer ainsi leur premier match dans ce tournoi décisif pour le seul ticket qualificatif aux Jo de Tokyo. Une première «finale» face aux Lionnes Indomptables qui aura toute son importance pour la suite de la compétition. Favo­rites face aux Camerounaises, les vice-championnes d’Afrique n’ont pas droit à l’erreur, pour ne pas compromettre leurs chances de qualification. Pour cela, la bande à Doungou Camara devra s’imposer et imprimer sa marque avant les deux prochains matches contre la Rd Congo et l’Angola, championne d’Afrique en titre et grande favorite de ce tournoi.

Conscientes de l’enjeu et des attentes, les Lionnes ont promis de donner le meilleur d’elles-mêmes pour décrocher la qualification. Cela passera par un bon match face aux Lionnes Indomptables, mais également et surtout, donner un signal fort aux autres adversaires, à savoir la Rd Congo et l’Angola.

Sur ce chapitre, le manager des Lionnes, Frédéric Bougeant, compte miser sur la stabilité de son groupe, après avoir tiré les leçons de la défaite des Lionnes en finale de la Can face à l’Angola. Satisfait de la préparation de son équipe, le technicien français note qu’«il faut gérer la fraîcheur. Il faut respecter chaque adversaire en étant capables de rentrer dans la compétition. On a un enchaînement jeudi, vendredi. Cela va nous coûter de l’énergie. On va gérer le groupe de manière à ce que tout le monde entre dans la compétition. Si on est sérieux, appliqués et disciplinés, on peut battre tous nos adversaires», disait le technicien français lors d’une rencontre avec la presse.

