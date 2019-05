L’Equipe du Sénégal sera obligée de faire avec la pression des observateurs, exigeant «à juste titre» des résultats en raison de la qualité de son groupe, a analysé l’ancien international congolais, Hérita Ilunga, membre de la Commission technique de la Caf. «Il y aura forcément une exigence de résultats pour l’Equipe du Sénégal au vu de la qualité du groupe, des joueurs qui le composent, mais aussi du temps passé ensemble», a expliqué l’ancien arrière gauche de la Rd Congo, qui insiste : «Le Sénégal ne peut plus se cacher.»

De toutes manières, plus ça avance plus cette Equipe du Sénégal sera mise sous pression, a dit l’ancien joueur de Toulouse et de Saint-Etienne (France), estimant que les joueurs et leur coach savent que le haut niveau requiert de la pression. «Le Sénégal avait déjà la pression pendant le Mondial. C’est une équipe qui progresse et on va lui demander plus», a-t-il relevé, indiquant que pour la Can 2019, il n’y aura pas un, mais des favoris au titre final. «Il est vrai qu’il y aura l’Egypte qui, avec Salah et son public, aura un avantage, mais il ne faut pas oublier les autres : le Sénégal, le Maroc, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, tous des outsiders qui peuvent déjouer les pronostics», a-t-il souligné.

Avec Aps