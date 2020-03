Salomon Kalou a-t-il été testé positif au coronavirus ? C’est la question qui se pose depuis que l’annonce d’un joueur du Hertha Bertha touché par le Covid-19 a été faite. Suite à cette information, les autorités allemandes ont mis en quarantaine les joueurs et staff technique du club berlinois. Faisant partie de l’effectif du Hertha Berlin, l’ex-international ivoirien est également en isolement comme tous les autres membres du club. A en croire les informations d’un proche de l’ancien joueur de Chelsea, ce dernier va mieux et ne serait pas probablement le porteur du virus. «Salomon (Kalou), tout comme ses coéquipiers, a été mis en quarantaine. Il n’aura plus de contacts directs avec ses proches pendant deux semaines. Mais je peux vous assurer, il se porte bien et n’a ressenti aucun symptôme du coronavirus», a-t-il dit dans des propos relayés par Sportmania. Les résultats du test seront connus dans les prochaines heures pour savoir si le joueur positif au Covid-19 est Salomon Kalou ou pas.

