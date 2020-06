C’est un jour historique pour les fans de Liverpool : le mythique club anglais vient enfin d’être sacré champion après une énorme disette. Une nouvelle qui ravit LeBron James… et son porte-monnaie.

Ils l’ont fait ! A la faveur d’une saison survolée et de la défaite de Manchester City face à Chelsea ce jeudi soir, l’évidence a été confirmée : les Reds de Liverpool ont remporté la Premier League. Un superbe accomplissement qui ravira Steve Kerr, fan du club de la Mersey, mais également… LeBron James.

Car à la différence du coach des Warriors, le King n’est pas qu’un simple fan. En avril 2011, il avait en effet acheté 2% (contre environ 6.5 millions de dollars) de la franchise via sa société Lrmr, et se trouve donc être actionnaire ! Sa société de marketing s’était en effet alliée avec Fenway Sports Partners. Le propriétaire avait décidé de racheter les Reds en 2010 pour 477 millions de dollars.

Un investissement qui pourrait passer de 6,5 mil­lions à 33 millions dollars !

Selon Forbes, Liverpool est estimé aujourd’hui à près de 2 milliards de dollars, et la valeur du club monte en flèche ces dernières années. L’investissement de LeBron James pourrait ainsi passer de 6,5 millions à 32 voire 33 millions dollars !

Dans cette perspective, le titre est évidemment une bonne nouvelle pour le rayonnement des Reds, et James n’a pas manqué de célébrer ce trophée qui lui rapportera quelques billets :

D’après le King, cet amour de Liverpool n’est pas seulement financier. En marge d’une visite au centre d’entraînement, il expliquait pourquoi il avait flashé sur les Reds : «C’est tout simplement la passion et la loyauté de ces fans. Il y a des équipes et des logos que vous reconnaissez immédiatement où que vous soyez dans le monde. Je mets Liverpool dans cette catégorie. Les Reds ont remporté 18 titres. Que des gars comme Steven Gerrard ou Dirk Kuyt me connaissent, c’est une fierté.»

Champagne donc pour LeBron James, à qui ce succès doit évidemment donner des idées. Le King n’a en effet qu’un seul objectif en tête : glaner une 4ème bague dans quelques semaines, et ainsi cimenter sa place dans l’histoire.