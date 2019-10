Dieureudieuf Ahmadou Bamba

Ils vous ont amené par la mer sans bruit,

Et ils ont perdu leurs appuis.

Vous êtes revenu sans rien de détruit,

Et vous avez vaincu depuis.

Ils ont voulu vous pousser à bout,

Mais vous êtes resté debout.

Ils ont voulu vous faire périr,

Et vous êtes revenu sans coup férir.

Ils ont voulu bâtir au Sénégal un empire,

Vos descendants en sont devenus des émirs.

Ils ont voulu vous exiler pour vous éloigner,

Ils ont été humiliés, et vous avez gagné.

Certains n’acceptent pas vos gratifications,

Pourtant ils bénéficient de vos bénédictions.

Ababacar LO