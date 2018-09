Bruno Diatta aura ce matin les hommages à la hauteur du service rendu à la Nation reconnaissante. C’est un témoignage poignant pour saluer la mémoire d’un «homme multidimensionnel qui fait l’unanimité en termes de loyauté, d’humilité, de générosité, de disponibilité, d’engagement, de dévouement, de rigueur, de courtoisie et de discrétion, ses qualités très rares de nos jours, de fonctionnaire hors pair et de grand serviteur de l’Etat». En public, Macky Sall va répéter ces mots devant les grilles de la Présidence ce matin pour «un hommage national à feu Bruno Diatta, une référence incomparable pour les jeunes générations d’agents publics, dont il convient de magnifier, la carrière professionnelle d’une exemplarité exceptionnelle, sa stature et sa renommée internationales, mais encore et surtout, sa contribution majeure, par son sens élevé de l’Etat, à la consolidation d’une République exemplaire et d’un Sénégal rayonnant et solidaire».