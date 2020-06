Vrai ou faux décret ? La polémique sur l’Honorariat accordé aux anciens présidents du Conseil économique et social se poursuivra devant les Tribu­naux. En effet, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) a décidé de saisir la Cour suprême dès ce mercredi pour faire annuler les décrets 2020-964 et 2020-976. L’exis­tence du premier texte, qui a circulé sur les réseaux sociaux, a été contestée par la Présidence tandis que le second a été publié au Journal officiel. Abdoul Mbaye, Thierno Alas­sane Sall, Mamadou Lamine Diallo et Cie veulent y voir plus clair.