Le premier ouvrage de Véronique Seck vient de sortir chez Abis édition. Dans cet entretien, la jeune écrivaine nous parle de son œuvre «Le chemin des tourbillons».

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis née à Thiès et j’ai grandi à Saint-Louis et à Dakar. Je suis diplômée en Tourisme et en Assistanat de direction. Après plusieurs expériences acquises dans l’Administration privée et publique, j’ai créé ma propre entreprise qui évolue dans la promotion du tourisme local, l’événementiel et l’import-export.

Pouvez-vous nous parler de votre roman ?

Il s’agit d’un roman intitulé Le chemin des tourbillons et dans lequel j’essaie de retracer la vie d’une élève, citadine, nommée Raky, qui se trouve être d’ailleurs le personnage principal du roman. Le livre dresse d’abord un panorama du monde rural avec ses réalités à travers un voyage qu’effectue Raky au village de ses grands-parents durant les grandes vacances pour se ressourcer. Au retour, elle apprend sa réussite aux examens qui lui permettent de passer en second cycle. Durant la nouvelle année scolaire survient une intrigue au cours de laquelle un de ses professeurs subit un fait inédit. Ce qui va déclencher un procès assez particulier. Entre drame et surprises, l’histoire nous plonge dans l’univers de la jeunesse, des relations sociales où parfois des liens insoupçonnés apparaissent subitement en montrant comment des destins peuvent se croiser dans certaines circonstances inattendues. Le roman, malgré quelques passages sombres, a une fin heureuse et se termine avec une note d’espoir puisque les différents «protagonistes» vont finir par se retrouver.

Pourquoi ce titre ?

Au regard des multiples évènements qui sont intervenus tout au long du récit ainsi que les multiples personnages qui y sont impliqués, on a la sensation qu’ils sont souvent emportés par de grands tourbillons qui mènent parfois vers des issues incertaines. Egalement à travers ce titre, j’ai voulu montrer le chemin parcouru par certains personnages qui ont connu, à un moment donné, un destin marqué par quelques soubresauts.

Qu’est-ce qui vous a inspirée ?

Si vous parcourez le début du roman, vous pouvez noter que deux tableaux sont décrits en mettant successivement l’accent sur le monde rural d’une part et d’autre part la ville. Il s’agissait pour moi de revenir sur quelques aspects de la tradition africaine et plus précisément sénégalaise qui voulait que les enfants d’un certain âge et dont les parents sont établis en ville retournent au village de leurs grands-parents afin de pouvoir s’imprégner de la tradition et conserver les valeurs ancestrales. Ensuite, il y a eu ce second tableau avec des personnages évoluant dans un environnement scolaire avec un fort brassage culturel comme on en trouve dans la plupart des écoles et où, à partir d’un évènement quelconque, des destins peuvent se croiser et être chamboulés.

N’a-t-il pas été difficile pour vous de l’écrire ?

Quand l’écriture devient une passion, l’inspiration se traduit facilement, sans beaucoup de difficultés, à travers l’image ou le verbe.

Combien de temps cela vous a pris ?

J’ai écrit ce roman alors que j’étais encore très jeune. Et il m’arrivait à mes heures perdues de le relire et d’apporter quelques améliorations. J’ai pris le temps qu’il fallait pour donner à chaque personnage la possibilité de remplir pleinement son rôle. Pour moi, que ça soit en écriture ou dans n’importe quel domaine, j’estime qu’il faut toujours prendre le temps qu’il faut pour parfaire son œuvre.

Vous êtes la nièce de l’abbé Jacques Seck. Quelle lecture a-t-il fait de votre livre ?

Effectivement, je suis la nièce de l’abbé Jacques Seck, que je remercie au passage pour tout ce qu’il a fait pour la communauté sérère et aussi son engagement dans le dialogue islamo-chrétien. Il a reçu le roman et dès qu’il aura fini de le lire, il aura certainement à me faire parvenir son avis.

De quel écrivain vous inspirez-vous ?

La rédaction de ce livre s’est faite naturellement. Vous savez de nos jours, il y a une plus grande liberté dans l’écriture. On n’est pas obligé de vouloir suivre un style. On écrit comme on le sent, mais en respectant les règles de base de l’écriture. Toutefois, j’ai souvent aimé lire les romans policiers avec des auteurs comme Agatha Christie, dont j’ai parcouru une bonne partie de ses œuvres.

Un mot sur la Journée internationale de l’écrivain africain…

Je salue cette initiative qui en est à sa 27e édition. C’est toute la communauté des écrivains africains qui est célébrée : ceux qui, à travers la plume, ont contribué à l’indépendance et à l’émancipation des Peuples d’Afrique, mais aussi ceux qui aujourd’hui participent, à leur manière, à leur affirmation. Parmi la 1ère génération, je ne peux m’empêcher de citer Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Alioune Diop, Sembene Ousmane. Et pour la seconde génération, après les indépendances, il y a Aminata Sow Fall, Boubacar Boris Diop et tous ceux qui aujourd’hui ont permis au continent africain de se faire connaître à travers la littérature. C’est pourquoi j’estime que le thème de cette année, «Citoyenneté et environnement», vient à son heure au moment où la plupart des pays africains aspirent à l’émergence. De ce point de vue, l‘écrivain africain contemporain a le devoir d’apporter sa pierre à l’édifice en participant à la réflexion sur des sujets qui préoccupent la cité.

Comptez-vous à l’avenir mener ce combat ?

En considérant l’écrivain comme porteur de voix, on peut vite entrevoir le rôle éminent qu’il peut jouer dans la conscientisation des Peuples. Au-delà de la réflexion, je pense qu’il faut intégrer ces thèmes dans la littérature et permettre à la jeune génération de les étudier à travers les enseignements. En outre, c’est un combat de tous les jours. Et chaque citoyen est appelé à mener son propre combat en tant que patriote pour la consolidation des principes de la citoyenneté et pour promouvoir un environnement de qualité.

