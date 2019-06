Le Sénégal connaît désormais son adversaire pour les huitièmes de finale du Mondial des moins de 20 ans qui se tient actuellement en Pologne. Il s’agit bien du Nigeria, l’un des quatre représentants africains dans cette Coupe du monde. Le Nigeria qui a fini troisième du groupe D derrière l’Ukraine et les Etats-Unis retrouve un adversaire qu’il a croisé deux fois lors de la Can U20 en 2015. Deux rencontres qui s’étaient soldées par deux victoires pour les Super Eagles (3-1, 1-0).

Un huitième de finale qui aura donc un goût de revanche chez les Lionceaux. Avec 5 buts inscrits et zéro encaissé dans cette Coupe du monde, le Sénégal part néanmoins comme favori de cette prochaine confrontation face au Nigeria. Les Nigérians ont marqué 5 buts et en ont encaissé 3.

Opposé ce mercredi à l’Ukraine dans son troisième match du groupe D du Mondial U20, le Nigeria n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1. Mené à la 30ème minute, les Flying Eagles ont réussi à l’arraché l’égalisation à la 51ème grâce à un penalty de Muhamed Tijani. Et c’est ce but égalisateur qui a qualifié le Nigeria qui, avec 4 points, est assuré de terminer dans les 4 meilleurs 3èmes des 6 groupes de la compétition.

Ce match-revanche entre deux équipes qui se connaissent est prévu ce lundi 3 juin 2019 au stade de Lodz, à 18h 30 Gmt.

Tableau 8es de finale

Dimanche : 15h 30 : Usa-Pologne. 18h 30 : Colombie-Nouvelle Zélande

Lundi : 15h 30 : Ukraine-Panama. 15h 30 : Uruguay-Equateur. 18h 30 : Sénégal-Nigeria

Mardi : 15h 30 : Japon-Corée du Sud. 15h 30 : France-Usa. 18h 30 : Argentine-Mali.