C’est reparti pour un nouveau festival du rire à Dakar. Après le succès de la première édition, «Dakar fait sa comedy» revient en force cette année. La 2e édition de ce rendez-vous humoristique d’envergure internationale aura lieu le samedi 2 novembre. Pour casser le rythme de l’humour, une mayonnaise de chants, de danses et de sketchs sera au menu du programme.

La spécificité de cette seconde édition est qu’elle est organisée en l’honneur de l’Afrique dans toute sa diversité, dans sa dimension continentale et dias­porique. Le producteur Samba Kanté entend miser sur les artistes locaux, notamment sur la jeunesse. En plus des humoristes bien connus par le public tels que Abba no stress, Mahfouss et Jaaw Ketchup, d’autres jeunes talents plus ou moins méconnus seront au-devant de la scène. Mbow le caméléon, Sylvaner et Thiou­khou seront de la partie.

«La première édition s’est déroulée il y a à peu près deux ans. Ça s’était bien passé. On avait ramené pas mal d’artistes de France. Et cette année, on a misé sur les humoristes locaux. Je pense que c’est ça aussi la force du Sénégal, c’est qu’il y a beaucoup d’humoristes qui sont en train d’émerger et de s’envoler de leurs propres ailes. C’est une très grosse force. Et nous, nous voulons les mettre en avant ici au Sénégal», a déclaré, hier, Moussier tombola en marge d’une conférence de presse. En faisant le bilan de la première édition, le protégé de Samba Kanté considère que l’humour français ne correspond «pas vraiment aux Sénégalais». L’humoriste sénégalais basé en France ajoute : «Le public sénégalais aime bien l’humour local, un peu taquin, qui touche à sa culture. C’est un très beau public qui aime rigoler et qui est très réceptif.» Mahfouss, qui se réjouit de l’initiative, déclare : «Cela prouve que l’humoriste sénégalais fait de belles choses.» Le youtubeur promet de faire rire à gorge déployée les spectateurs.

Mahfouss, l’humoriste qui est déjà sur la voie de charmer le public européen, dit être en train d’apprendre l’anglais pour mieux briser la barrière linguistique. «On ne sait jamais. Un jour, on pourrait m’appeler pour un spectacle en Améri­que», se projette l’humoriste.

Sur le plan musical, Sidy Diop et Bass Thioung, deux artistes en vogue, sont fortement attendus.

Le producteur du Samba Show, Samba Kanté, et le Grand Théâtre de Dakar souhaitent pérenniser cet évènement à l’image du Festival Marrakech du rire ou du Festival Abidjan, capitale du rire. Sur ce Keyssy Bousso, le directeur du Grand Théâtre, promet : «Tant que je suis là, le festival aura lieu chaque année.»

