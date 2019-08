Auteur d’un bon match pour sa première avec le PSG face à Toulouse (4-0), Idrissa Gueye s’est arrêté au micro de Canal+ après la partie, informe la presse parisienne, visiblement content de son premier match avec le PSG. «Quand on est entouré de grands joueurs, c’est plus facile, on s’intègre encore plus rapidement. Cela a été une bonne intégration pour moi, les joueurs m’ont beaucoup aidé, beaucoup parlé et cela a facilité les choses. Je suis content», a confié l’international sénégalais. Un match un peu compliqué que les parisiens ont su bien gérer. «Oui, c’est exactement ça, c’est ce que nous a dit le coach à la mi-temps, qu’il fallait continuer, rester patient, surtout ne pas s’endormir, continuer d’accélérer le jeu et marquer ce but. On savait qu’une fois qu’on allait marquer, on aurait plus d’espaces pour en marquer d’autres», dira l’ancien joueur d’Everton. Pour la suite, «je fais de mon mieux, je suis là pour aider l’équipe, je travaille comme il faut. Après, on laisse tout dans les mains de Dieu et on verra comment cela va se passer.»

Verratti séduit par Gana Guèye

Le milieu de terrain était l’un des chantiers prioritaires de Leonardo pour le mercato estival du PSG. Dans cette perspective, le club de la capitale a enregistré les arrivées de Ander Herrera et de Idrissa Guèye, en plus de celle de Pablo Sarabia qui est capable d’évoluer milieu relayeur. Paris s’est ainsi bien renforcé dans un secteur qui lui faisait défaut ces dernières saisons, en plus d’avoir enfin trouvé un milieu défensif, gratteur de ballon en recrutant Idrissa Guèye. Et les caractéristiques de l’ancien joueur du LOSC semblent particulièrement plaire à Marco Verratti. Présent en conférence de presse ce samedi en marge de la rencontre du PSG face à Toulouse, Marco Verratti s’est réjoui de l’arrivée de son nouveau coéquipier qui était l’un des meilleurs milieux récupérateurs de Premier League à Everton. «Guèye ? On avait besoin d’un joueur comme ça, son profil nous manquait. Je me souviens de lui quand il était à Lille. Il a commencé il y a une semaine, mais il est déjà très performant», a déclaré Marco Verratti face à la presse.

Avec 10 Sport