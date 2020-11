Le leader de Rewmi a, apparemment, cessé de rêver de la présidence de la République. Désormais, il entend servir le Président Macky Sall au Conseil économique, social et environnemental. Et le nouvel allié est prêt à aller «jusqu’en 2035 et au-delà». Idrissa Seck voit dans ces retrouvailles entre Rewmi et l’Apr du mburu ak soow (du pain au lait). Quel pognsé ! Mais aussi n’oublions pas que mburu fof ko farine.