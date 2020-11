«Le Sénégal est d’une culture millénaire sur l’islam, car 97% sont des musulmans. De ce fait, ce pays ne peut être insensible aux attaques et caricatures faites sur le prophète Mohammed (Psl). C’est ainsi que le Sénégal a organisé ce rassemblement contre l’irrespect de notre religion. Nous disons à Macron que les caricatures ébranlent les gens. Mieux, elles renforcent les musulmans. Cette activité est spontanée et est née d’une amertume qui est de caricaturer la plus noble des créatures. On voudrait mettre la pression sur cette élite française qui veut imposer l’animosité et l’athéisme de la religion. Mais Macron verra tous les musulmans debout comme un seul homme pour défendre l’islam.»