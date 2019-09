Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, 89 ans, est une personnalité consensuelle, qui a été l’homme de confiance des derniers guides de la confrérie mouride, qui vient d’écrire une nouvelle page de son histoire avec l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane.

C’est un homme heureux et apaisé. Depuis dimanche, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké distribue des sourires, prières et les audiences avant l’évènement de ce vendredi, qui cristallise l’attention du peuple mouride et dakarois, qui sera témoin de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane. Un monument culturel et cultuel dont la réalisation a nécessité l’engagement des talibés, l’implication de ses prédécesseurs. Lui achève le rêve. Un jour bénit.

Homme consensuel, abreuvoir du savoir, respectueux de l’orthodoxie mouride, très cultivé, le fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké, qui n’a pas eu la chance de présider aux destinées de la confrérie, est un homme connu du sérail de Touba, très célèbre dans la région du Sine Saloum où il compte, à l’image de son défunt père, beaucoup de disciples. Agé de 89 ans, il est le marabout de plusieurs célébrités dont le Secrétaire général de la Présidence et le ministre de l’Inté­rieur.

Continuateur de l’œuvre de son père, Serigne Bassirou Mbacké, biographe de Khadimou Rassoul, Serigne Mountakha Bassirou qui a vu le jour à Diourbel est le deuxième khalife général des Mourides dont le papa n’a pas eu l’honneur de présider aux charges de cette communauté depuis janvier 2018 à la suite du décès de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.

Rassembleur, homme de dialogue (c’est lui qui avait la charge au temps de Serigne Bara de pacifier les rapports heurtés au niveau des responsables des dahiras), le nouveau khalife, très versé comme son devancier dans la science islamique, avait la lourde et redoutable charge de présider à la prière mortuaire de plusieurs dignitaires mourides (c’est le cas lors du rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké).

Double khalife

Désormais double khalife (khalife général des Mourides et de Darou Minane), il est très apprécié à Diourbel, où il passe tout le mois de ramadan et préside les prières de Korité et de Tabaski. Si le khalifat a été depuis toutes ces années au nord, cette fois-ci c’est le centre du Sénégal, avec Diourbel et Kaolack, qui prend la succession. Cinquième fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké, Serigne Mountakha Bassirou qui accéda au khalifat de son père en 2007, à la disparition de son frère Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, est reconnaissable par son sourire, son visage rayonnant et ses faces bien entretenues. Grand frère du diplomate à la retraite Serigne Issakha Mbacké, Serigne Mountakha est la bonté et la simplicité personnifiées. Mouhamadou Moustapha Louis Gomis, journaliste qui l’a pratiqué pendant plus de trois décennies, témoigne : «C’est une personnalité religieuse hors pair. C’est quelqu’un qui n’a comme références que Dieu, son prophète (Psl), le livre saint et Cheikh Ahmadou Bamba. Il prête beaucoup attention aux démunis et à la région de Diourbel. Pour lui, il n’y a pas un endroit plus sacré que Diourbel où le Cheikh a vécu 15 années. Il sera sans conteste l’une des plus grandes personnalités de la confrérie mouride.» Moustapha Ndiaye, administrateur du site Istikhama, confie : «Il a fondé plusieurs villages comme Darou Miname Saloum, Mboul Kael. Il remettait discrètement chaque année au Khalife général des Mourides en guise d’adiya, 72 millions, représentant les 72 années que son père a vécu sur terre. Il a construit la mosquée de Darou Miname. Il est très instruit. C’est un grand érudit. Il est versé dans toutes les connaissances islamiques. Il détient toujours par devers lui des feuillets du Coran qu’il psalmodie et en fait son compagnon de tous les jours. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique qu’à la suite du rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké et de Serigne Mourtada, il a dirigé la prière mortuaire. Il est très rigoureux. Il n’aime pas voir quelqu’un se fâcher. Il est très respectueux de ses aînés. Il était homme de confiance de Serigne Saliou Mbacké et de tous ceux qui l’ont succédé. Toujours souriant, le visage rayonnant.» Propriétaire terrien et grand producteur, il dispose de champs à Darou Salam Typ où il a installé un daara occupé par plusieurs disciples.

Fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn KhadimouRassoul, Serigne Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké est le 8ème Khalife général des mourides et le 2ème dont le père n’a pas eu l’insigne honneur de présider à la destinée de cette communauté. Respectueux de la tradition mouride, Serigne Mountakha Mbacké est un guide religieux intègre, disponible, courtois, cultivé et jovial avec un comportement irréprochable. Il a le sourire facile, mais le petit-fils de Serigne Touba est très rigoureux sur l’application des enseignements et recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké au sein de la cité religieuse de Touba. Même au-delà. L’actuel guide suprême de la communauté mouride a toujours bien servi ses prédécesseurs avec un dévouement de disciple. En effet, le troisième petit-fils, qui porte la charge de Khalife général des mourides, a toujours été un talibé qui suivait à la lettre les Ndiguël des différents khalifes généraux de la ville de Cheikhoul Khadim. D’où cette appellation courante de «Mouride Sadikh» que lui collent certains talibés.

Correspondante