Les populations de Niokolo sont dans la tristesse et la consternation suite à un violent incendie qui s’est produit ce dimanche à Bantaco, un grand site d’orpaillage niché dans la commune de Tomboronkoto. 235 cases et 16 boutiques sont parties en fumés. «Un feu d’origine inconnue a ravagé une partie du village. L’incendie s’est déclaré dans l’après-midi en décimant tout sur son passage. Les cases, les boutiques et lieux de travail ont été emportés par les flammes», a confié Moussa Keïta, chef de village de Bantaco, joint par téléphone.

Informées de l’incendie, les populations ont alerté les sa­peurs-pompiers. C’est ainsi qu’ils se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Sur place, aucune perte en vie humaine n’a été notée, mais des dégâts matériels très lourds se chiffrant à plus de 50 millions de francs Cfa.

Il y a deux semaines de cela, un incendie a emporté 125 cases et 25 greniers, tout comme une partie du bétail a été décimée à Sountoukolong, situé à 24 km de la commune de Sabodala.

Correspondant