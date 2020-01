Un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 janvier, aux environs de 4h, au marché central de Thiès, a fait des dégâts matériels énormes dans trois boutiques de vente de matériels électroniques et un labo-photo, sis à l’avenue Général De Gaulle. Les cantines ont été complètement consumées par les flammes. Selon les témoins, «des téléviseurs et d’autres matériels électroniques ont été emportés par le feu qui s’est très vite propagé et il y a eu beaucoup de dégâts matériels estimés à des millions de nos francs. Même les dalles n’ont pas été épargnées. Elles se sont effondrées sous l’effet dévastateur des flammes».

Pour l’heure, les causes du drame, qui a mobilisé plusieurs sapeurs-pompiers et de moyens matériels conséquents et des éléments de la police, restent incon­nus. Un énième incendie, après celui d’octobre dernier qui avait ravagé plusieurs cantines, des stocks de poisson, des étals et qui interpelle les autorités sur le désengorgement du marché central de Thiès. Un marché qui a pris feu à plusieurs reprises ces dernières années.