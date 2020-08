Dépêché par le chef de l’Etat, le ministre Mansour Faye a effectué hier une visite au marché central de Kaolack. Cela, pour apporter le soutien moral et la compassion du Président Macky Sall qui a remis une enveloppe de 50 millions aux victimes de l’incendie qui s’était déclaré au niveau de «mbarou feugue diaye», au marché central de Kaolack.

Accompagné du maire de Kaolack Mariama Sarr, par ailleurs ministre de la Fonction publique, du gouverneur de la région et du préfet du département, entre autres, le ministre Mansour Faye a salué l’élan de solidarité des autorités kaolackoises qui n’ont ménagé aucun effort pour accompagner et appuyer les victimes de l’incendie du marché de Kaolack.

Mansour Faye a déclaré que l’Etat du Sénégal dispose d’un Programme de modernisation des marchés, doté d’un budget à terme de 70 milliards de francs Cfa, pour résoudre les problèmes liés à l’insécurité au niveau des marchés du Sénégal. Toujours selon le ministre Faye, le marché central de Kaolack, qui fait partie du programme, s’est vu attribuer une enveloppe de 5 milliards. «Les travaux relatifs à la modernisation du marché central de Kaolack vont démarrer incessamment», a rassuré le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale.

Le ministre n’a pas manqué d’inviter les commerçants à prendre leurs responsabilités dans le cadre de l’application des règles sécuritaires, seul gage pour éviter la reprise de tels événements. Dans le même élan, M. Mansour Faye a-t-il salué l’engagement du maire de Kaolack qui a pris les mesures adéquates en termes de solidarité.

Prenant la parole, l’édile de Kaolack, Mme Mariama Sarr, a remercié de vive voix, au nom du Conseil municipal et de la population de Kaolack, le président de la République Macky Sall qui, selon elle, n’a pas tardé à réagir en prenant les dispositions nécessaires pour la reconstruction du marché de Kaolack.

Toujours pour elle, la visite du ministre Mansour Faye atteste de toute l’importance et l’intérêt que le Président Macky Sall et son gouvernement portent à Kaolack et à son développement.