Selon les informations de ‘RAC1’ en Catalogne, Leo Messi aurait confié à Ronald Koeman qu’il n’imaginait pas clairement son avenir à Barcelone pour le moment.

C’était l’une des informations du jour en Espagne. Leo Messi avait interrompu ses vacances pour se réunir ce jeudi avec Ronald Koeman, un jour après sa présentation comme nouvel entraîneur du Fc Barcelone.

Lors de cette même présentation, l’entraîneur néerlandais avait évoqué l’avenir de son joueur. «Je ne sais pas si je dois convaincre Messi. Il est le meilleur au monde et le meilleur du monde, tu le veux dans ton équipe, pas le contraire. Pour ma part, j’adorerais travailler avec Messi, il te gagne des matchs et je serai très heureux s’il veut rester. Il a un contrat, mais il faut lui parler, bien sûr», a déclaré hier l’entraîneur batave.

Mais si l’on en croit les informations de la radio catalane ‘RAC1’, la rencontre entre le capitaine argentin du Barça et le nouvel entraîneur du club ne se serait pas terminée sur la meilleure des sensations.

Le média cité rapporte que la star argentine du Barça aurait communiqué à son nouvel entraîneur qu’il n’était pas certain de son avenir au Camp Nou pour la saison prochaine pour le moment.

Le numéro 10 se serait montré honnête avec le Néerlandais, lui assurant qu’il se verrait pour le moment plus à l’extérieur qu’à l’intérieur du club catalan, bien qu’il soit conscient des difficultés qu’il aurait à quitter le club pour le moment.

Leo Messi serait en contact avec le Barça, avec qui il a toujours un contrat en vigueur. Le club compte bien évidemment sur la présence de son capitaine pour la saison prochaine. Dossier à suivre…