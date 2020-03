On attendait Aly Ngouille Ndiaye sur le défi que lui pose une communauté religieuse décidée à tenir sa prière du vendredi dans ses lieux de culte cet après-midi. Mais le talibé s’est révélé plus persuasif que le ministre. Le premier flic a choisi la solution médiane. Fermer les mosquées de Dakar et laisser prier ailleurs. Or, c’est dans le Baol que le Covid 19 est en train de créer le plus l’hécatombe. Quand est-ce que le pilote prendra-t-il le contrôle de l’avion ?