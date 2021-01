L’avenir de Lionel Messi continue d’être la grande inconnue au Barça. Il reste encore quelques mois pour savoir ce que fera l’attaquant la saison prochaine. L’Argentin se concentre sur la dernière saison de son contrat avec Barcelone. Mais ce qui est clair, c’est qu’il doit encore percevoir une partie de son salaire avec la prime de renouvellement qu’il a signée en 2017.

L’Argentin a renouvelé son contrat avec Barcelone jusqu’en 2021 et a signé une prime de renouvellement de 78 millions d’euros. Ce, plus un salaire brut de 100 millions d’euros, selon La Vanguardia. Messi aurait déjà perçu la première partie de la prime pour le renouvellement de son contrat. Mais la seconde serait toujours manquante. Le retard dans le paiement de cette prime aurait agacé l’attaquant, comme le rapporte La Vanguardia.

Et pourtant, Lionel Messi connaît la situation difficile de Barcelone avec la crise des coronavirus. Il a accepté de recevoir tout l’argent que le club lui doit pour les quatre prochaines années avec un intérêt de 1%. D’ailleurs, les footballeurs de Barcelone recevront huit paiements tous les six mois une fois cette saison terminée, jusqu’en 2025.

De cette manière, l’attaquant continuera à être payé par Barcelone pendant les quatre prochaines années.