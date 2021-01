Le chiffre d’affaires dans l’industrie a fléchi de 7,2% au troisième trimestre 2020, comparativement à celui de la même période de 2019, relève l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son dernier Indice du chiffre d’affaires (Ica) dans le secteur industriel.

Au troisième trimestre 2020, l’ensemble des transactions dans l’industrie a été caractérisé par une baisse considérable. D’après le dernier Indice du chiffre d’affaires (Ica) dans ce secteur, le chiffre d’affaires a reculé de 7,2% au cours de cette période sous revue. Cette situation, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), est imputable à la baisse du chiffre d’affaires dans la quasi-totalité des sous-secteurs de l’industrie, notamment du cuir travaillé et articles de voyage et chaussures, de l’industrie environnementale, de l’industrie métallurgique et de fonderie, ouvrages en métaux, produits du travail des métaux, de l’industrie l’agro-alimentaire, dans les autres industries manufacturières et le sous-secteur du raffinage et de la cokéfaction.

Pour le sous-secteur du cuir travaillé et articles de voyage et chaussures par exemple, son chiffre d’affaires «a chuté de 66,7% au troisième trimestre 2020, en raison de la réduction de celui des peaux et cuirs de bovin, ovin et caprin. Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires a également enregistré une baisse de 47,3% comparé à celui de la période correspondante de 2019».

Concernant l’industrie environnementale, son chiffre d’affaires a connu une baisse de 35,7% en variation annuelle. En effet, explique l’Ansd, «le recul du chiffre d’affaires de la collecte, du traitement et de l’élimination des déchets explique la situation observée.

Le chiffre d’affaires dans l’industrie environnementale s’est, en outre, replié de 33,5% au cours des trois premiers trimestres de 2020, en comparaison avec leurs niveaux de la même période de l’année précédente».

S’agissant de l’industrie métallurgique et de fonderie, ouvrages en métaux, produits du travail des métaux, son chiffre d’affaires «a baissé de 27,9%. Cette situation est essentiellement imputable au recul du chiffre d’affaires de la métallurgie et de fonderie estimé à 29,4%.

Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires a aussi chuté de 33,1% comparativement à celui de la période correspondante en 2019».

Quid des sous-secteurs de l’agro-alimentaire et des autres industries manufacturières ? Leurs chiffres d’affaires ont connu respectivement des replis de 18,1% et 10,2% au troisième trimestre 2020. Dans l’agro-alimentaire, la contraction du chiffre d’affaires est liée, selon les statisticiens, à la chute de la vente de boissons de 22,1% ainsi que celle des produits alimentaires de 17,9%. Quant à la baisse du Ca dans les industries manufacturières, elle résulte l’effet du recul de la vente de meubles et matelas.

Toutefois, cette tendance baissière du chiffre d’affaires ne concerne pas les industries textiles et d’habillement, du papier et carton, de production d’électricité, gaz et eau, ainsi que les industries extractives.

Le chiffre d’affaires dans l’industrie de production d’électricité, gaz et eau par exemple s’est majoré de 11,4% au troisième trimestre 2020, comparé à celui du même trimestre de 2019. Cette évolution est principalement attribuable au relèvement du chiffre d’affaires issu de la vente de l’électricité et du gaz estimé à 14,1%.

Comparé à celui des trois premiers trimestres de 2019, le chiffre d’affaires a aussi augmenté de 17,5%.

L’Ansd précise que «sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires dans l’industrie est demeuré quasi stable relativement à celui de la période correspondante en 2019».