Sorti dès les premières minutes du match entre le Sénégal et la Tanzanie, Salif Sané souffre d’une entorse au niveau de sa cheville gauche. Une blessure qui va éloigner le défenseur sénégalais des terrains entre 10 et 15 jours, selon la Fédération sénégalaise de football. Une info confirmée par le médecin des Lions, le Dr Abdourahmane Fedhior. «Salif Sané a eu une blessure au cours du match contre la Tanzanie. A la 20e minute, il s’est blessé au niveau de sa cheville gauche. Il a été obligé de sortir. A la fin du match, nous l’avons amené à l’hôpital pour faire des examens radiologiques. Une Irm a été faite qui a révélé une lésion au niveau du ligament latéral externe de la cheville gauche. On est rentré dans la soirée et les traitements ont été faits. Nous pensons que d’ici une dizaine à une quinzaine de jours, il pourra reprendre petit à petit les entrainements et la compétition», tente de rassurer le spécialiste.

Du coup, Aliou Cissé ne pourra pas compter sur son défenseur contre l’Algérie et le Kenya. Par contre Sané pourrait effectuer son retour lors des huitièmes, le 5 ou le 7 juillet, si les Lions réussissent à passer le premier tour.

Mais déjà pas de gros soucis pour le sélectionneur qui a deux solutions de rechange avec Cheikhou Kouyaté et Pape Abdou Cissé.